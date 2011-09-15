豪华车品牌玛莎拉蒂推出首款SUV

调查：特朗普经济政策更明朗后 新兴市场货币料下挫
路透约翰内斯堡/巴西利亚2月7日 - 周二公布的路透调查显示，新兴市场货币最新一轮大涨走势可能不会持久，一旦美国总统特朗普的经济政策更加明朗，最近的涨势就料受抑。
路透法兰克福9月14日电---菲亚特旗下豪华汽车品牌--玛莎拉蒂(Maserati)执行长韦斯特(Harald Wester)周三称，预计今年销售增长7%。该公司刚刚在法兰克福车展推出首款SUV。
韦斯特称，全年将延续今年头八个月的销售增长势头。他告诉记者，该品牌目前最大的两个市场是美国和中国。
该公司周二发布了Kubang豪华SUV，与保时捷卡宴(Cayenne)抗衡。(完)
编译：朱淑珍 发稿：
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