调查：美国人认为亚洲比欧盟对其国家利益更重要

英国议会否决针对退欧立法的第一批修订意见
路透伦敦2月6日 - 英国议会周一否决了围绕脱欧立法提出的第一批修正意见。脱欧立法将授权首相特雷莎·梅将英国的脱欧意向知会欧盟。
路透布鲁塞尔9月14日电---周三公布的一份调查显示，美国人首次把目光从欧洲转向亚洲。多数美国公民认为，中国和日本对其国家利益更为重要。
“跨大西洋趋势”(Transatlantic Trends)民意调查显示，有51%的美国人认为亚洲国家比欧盟国家对他们更重要，而只有38%的人持相反观点。
分析人士表示，美国人的这一新关注点是因两种因素所致，其一是亚洲蓬勃发展的新经济体所蕴含的新商业机会，再就是担心远东地区不断增加的竞争力。
美国的德国马歇尔基金会高级研究员布鲁斯・斯多克斯(Bruce Stokes)表示：“人们在电视上看到什麽呢？崛起的中国、兴起的印度，日薄西山的欧洲。人们很自然地会问，我们希望与谁结盟？”该基金会发布了这次调查。
此次民调结果与上次截然相反。
2004年，有54%的美国人表示，欧洲对美国“关键”国家利益更重要，而只有29%的人认为亚洲更重要。
德国马歇尔基金会总裁克雷格・肯尼迪(Craig Kennedy)在声明中称：“我们或许已经到了一个分水岭时刻，美国首次本能关注远东。”
63%的美国人认为中国是个威胁，仅31%的人视中国为机遇，而包括德国和英国在内的多个欧洲国家的大多数人视中国为机遇。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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