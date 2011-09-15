发改委正研究推进成品油价格形成机制--副主任

人民币放量大幅收跌 外储跌破3万亿美元刺激尾盘购汇
路透上海/北京2月7日 - 人民币兑美元即期周二大幅收跌近200点，中间价则微升2点。交易员指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振买气；午后汇率虽一度小幅回调，但近收盘时1月外储数据公布，超预期跌破3万亿美元刺激尾盘购汇，且央行并未出手控制跌幅，令汇率再度走贬。
路透大连9月15日电---中国国家发展和改革委员会周四称,国家发改委正在进行研究推进成品油价格形成机制.
发改委副主任张晓强在夏季达沃斯论坛上并称,从中国十二五规划实施来讲,要把深化改革开放作为提高经济增长质量的强大动力,五年规划提出的重点改革领域,在这个引导之下,各有关部门和相关单位来制定计划.
发改委体改司副司长连启华稍早称,年内有望推出新的成品油定价机制,将朝更市场化方向完善;根据发改委向国内主要油企下发的意见徵求稿,成品油调价间隔将从目前的一个月缩短至10天,并有可能将成品油定价权下放给三大石油巨头.(完)
--发稿 李文科/钟华; 撰写 邵晓忆; 审校 黄凯
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路透上海/北京2月7日 - 人民币兑美元即期周二大幅收跌近200点，中间价则微升2点。交易员指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振买气；午后汇率虽一度小幅回调，但近收盘时1月外储数据公布，超预期跌破3万亿美元刺激尾盘购汇，且央行并未出手控制跌幅，令汇率再度走贬。
路透2月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:16时，1港元=0.88647人民币)
路透北京2月7日 - 中国国家外汇管理局中央外汇业务中心党委书记刘薇表示，2017年外汇储备管理，要密切跟踪国际国内经济金融形势变化，不断优化外汇储备货币和资产结构，加强投资能力建设和风险管理，不断提高经营管理水平。