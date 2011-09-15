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中国财经 | 2011年 9月 15日 星期四 10:56 BJT

发改委正研究推进成品油价格形成机制--副主任

路透大连9月15日电---中国国家发展和改革委员会周四称,国家发改委正在进行研究推进成品油价格形成机制.

发改委副主任张晓强在夏季达沃斯论坛上并称,从中国十二五规划实施来讲,要把深化改革开放作为提高经济增长质量的强大动力,五年规划提出的重点改革领域,在这个引导之下,各有关部门和相关单位来制定计划.

发改委体改司副司长连启华稍早称,年内有望推出新的成品油定价机制,将朝更市场化方向完善;根据发改委向国内主要油企下发的意见徵求稿,成品油调价间隔将从目前的一个月缩短至10天,并有可能将成品油定价权下放给三大石油巨头.(完)

--发稿 李文科/钟华; 撰写 邵晓忆; 审校 黄凯

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