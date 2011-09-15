欧债危机令欧洲央行升息循环戛然而止--调查

路透伦敦9月14日电---周三公布的路透调查显示,欧元区债务危机上个月扩大,已使得欧洲央行的利率紧缩循环大转弯.

才一个月前,分析师原本预期年底前将会升息.但最新调查的70位分析师则预期欧洲央行在2013年前将维持利率在1.5%不变.

调查显示,欧元区在未来12个月落入衰退的可能性有三成.这个结论与上个月金融市场所见到的恐慌情绪不尽然吻合.

欧洲主要股指自8月初以来挫跌约15%,而信贷市场如今反映希腊违约的机率为90%.

"金融市场的不稳定如今正在打压欧元区的实质经济,甚至是德国经济亦已开始显露疲态,"ING金融市场研究主管Mark Cliffe在研究报告中表示.

调查中只有两位分析师认为会出现衰退,大多数则预期会有极贫乏的成长.

受访者对2011年全年的经济成长率预估,从8月调查的2.0%下修至1.7%;2012年成长率预期则从之前的1.6%调降至1.2%,是2010年11月开始调查该年份成长率预估以来的最低水准.

调查显示,明年第一季通胀率将放缓至低于欧洲央行2%的目标,8月调查时为2.5%.

调查显示,70位受访者中有五位分析师预期欧洲央行下次的举措可能是降息,最快会在下一季进行.

汤森路透旗下IFR Markets分析师Divyang Shah表示,"我们身处的环境是...意外结果变成家常便饭,这使得各国央行提供更多宽松举措的可能性升高."

如今美国、欧元区、日本及英国等主要央行,没有一家预料会在2013年前升息.(完)

--编译 戴素萍;审校 程琳

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