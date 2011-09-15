独家：欧盟官员敲响新一轮信贷紧缩警钟--文件

路透波兰9月14日电---欧盟文件显示,欧洲经济暨财政事务理事会的官员正敦促成员国财长强化银行资本实力,同时警告称,主权债务"系统性"危机正损害银行业,并带来新一轮信贷紧缩的风险.

官员们为本周财长会议所准备的报告一针见血,强调"主权债务、银行融资和负增长之间恶性循环的风险"会引发新一轮信贷紧缩.

在路透获得的这些文件中,该理事会官员写道:"公债市场紧张形势加剧,银行融资风险在夏季期间上升,危机向着各个市场和国家蔓延,危机已经具有系统性特征."

这些报告以异常激烈的言辞表达了担忧,并尖锐地批评一些国家没有帮助弱小银行,彰显出欧洲国家对金融危机的警觉性.

他们对西班牙、德国和其它一些国家在最近压力测试暴露出银行业的疲弱後仍未成功治理,表达了强烈不满.

欧洲经济暨财政事务理事会在文件中敦促各国拿出行动,增强脆弱银行的资本实力,尤其是那些贷款给高负债国家的银行.

他们严厉批评西班牙等国在压力测试後没有拿出足够多的补救举措,来充实银行实力.

他们称,另一轮信贷紧缩的危险已迫在眉睫.

其中一份日期为9月13日的报告称,"溢出效应"可能导致"(经济当中)金融和实体部门之间产生危险的负面循环,到时候融资问题和...风险厌恶情绪...或引起...银行去杠杆化,从而使一些成员国产生信贷紧缩."

该理事会官员建议各成员国财长"进一步增强银行资源是明智做法",以应对该地区银行业面临的信心下降局面.

报告称:"这不仅对压力测试不及格的银行很重要,对通过测试,但资本接近相应门槛水平的银行同样重要."(完)

--编译 程琳;审校 李爽

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