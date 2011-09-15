华为冀明年企业业务销售超70亿美元

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透大连9月15日电---全球第二大电信设备制造商--中国华为[HWT.UL]称,预计明年企业业务销售额将超过70亿美元,同比增逾七成,2015年则达150-200亿美元.
华为常务副总裁、企业业务总裁徐文伟在参加夏季达沃斯论坛期间接受路透专访时并称,该公司企业业务预计今年合同销售额将达40亿美元,同比倍增,今年上半年已实现15亿美元.
他并透露,计划到今年底,企业业务部门的员工扩充至约1万名,未来三年则逐步增至约3万名,其中约50%将从事研发工作.
总部位于中国深圳的华为公司,其业务主要分为四部分:电信运营商业务、企业业务、消费者业务和其他.目前华为大部分收入仍来自电信运营商的订单.相对于运营商而言,企业业务目标用户比较分散,包括各种对通信网络设备和服务有需求的企业.(完)
--记者 黄运涛/李千仪/李然; 审校 张喜良
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