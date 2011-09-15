路透调查：发达经济体衰退风险加大

焦点：澳洲央行维持利率不变 对经济增长持乐观看法
路透悉尼2月7日 - 澳洲央行(RBA)周二在今年的首次政策会议上维持利率不变，淡化了最近经济增长疲软的表现，称之为暂时现象，不会影响一段时间之后增速加快至3%的健康水平。
路透伦敦9月14日电(记者 Ross Finley)---路透调查显示，全球发达经济体开始陷入增速放缓的困境，或许会演变成经济衰退，而政策运作空间也明显变窄。
此项涵盖北美、欧洲以及日本逾250位分析人士的调查显示，各国央行很可能需不遗馀力，方可避免灾难发生。
调查发现，美国、欧元区和英国再次陷入经济衰退的机率约为三分之一。
法国兴业银行分析师Aneta Markowska称：“(美国)经济增长接近停滞，非常危险。没有缓冲，哪怕只是个温和的冲击，就可能令经济脱轨。”
已有一些知名经济学家警示经济衰退风险，但金融业人士似乎还不愿认同。
全球央行高层人士周一称，虽然经济增长在放缓，但尚无全球经济衰退的迹象。
过去数月，金融市场陷入动荡、对欧元命运的忧虑持续升温，最引人注目的也许就是政策前景的变化。
穆迪资本市场分析师John Lonski说：“欧洲主权债现在成为宏观经济面的最大风险。”
分析师整体预计，2013年前美国、欧元区、英国以及日本不会加息。且多数受访者称，在经济前景不确定的背景下，眼下还难以作出准确预测。
欧洲央行看来情况不妙，该央行今年已加息两次，与主要发达国家格格不入，并且当前债务危机在一些成员国愈演愈烈。
事实上，有些分析师已预计欧洲央行今年年底前可能降息。
汤森路透旗下IFR Markets分析师Divyang Shah说：“目前环境下，发生意外情况的可能性加大，央行放宽政策的可能性上升。”
Shah表示，“你可以看到美联储的辩论重心在改变，英国央行和欧洲央行的辩论焦点也发生了变化，这些央行最近一次会议更关注经济增长的下档风险，以及如何调整通胀预期。”(完)
编译：张敏 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透悉尼2月7日 - 澳洲央行(RBA)周二在今年的首次政策会议上维持利率不变，淡化了最近经济增长疲软的表现，称之为暂时现象，不会影响一段时间之后增速加快至3%的健康水平。
路透旧金山/华盛顿2月6日 - 美国一家联邦上诉法院周二将就是否恢复总统特朗普的入境禁令听取辩论。此前特朗普发布行政令临时禁止七个穆斯林国家公民入境，这是其上台两周以来最受争议的一项政策。
路透英格兰索利哈尔2月6日 - 索利哈尔生产线上每辆路虎(Land Rover)车的铝制车身上，都带着一张长纸条，标注着每辆车的规格。在这张“身份卡”的最上方，注有车辆的出口目的国。