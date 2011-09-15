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冯涛股市实时分析 | 2011年 9月 15日 星期四 11:46 BJT

15日午间分析：沪指早盘窄幅震荡

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

继昨日午後探底回升之後，今日A股市场早盘一度继续反弹，但是无奈缺乏量能配合，同时权重股分化後显示持续性差，导致大盘上攻乏力，最终震荡回落，午盘沪综指报收于2484.45点，微跌0.02%。

笔者认为，短期看前期低点2437点对指数形成一定的支撑，但是从实际情况看，该点位并不具备特殊意义，因此股指跌破该点位的概率仍然较大，同时目前市场仍存在较多的不确定性因素，在这些因素没有好转之前，大盘很难形成持续反弹动力。（完）

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