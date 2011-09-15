15日午间分析：沪指早盘窄幅震荡

笔者认为，短期看前期低点2437点对指数形成一定的支撑，但是从实际情况看，该点位并不具备特殊意义，因此股指跌破该点位的概率仍然较大，同时目前市场仍存在较多的不确定性因素，在这些因素没有好转之前，大盘很难形成持续反弹动力。（完）