15日午间分析：沪指早盘窄幅震荡

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
继昨日午後探底回升之後，今日A股市场早盘一度继续反弹，但是无奈缺乏量能配合，同时权重股分化後显示持续性差，导致大盘上攻乏力，最终震荡回落，午盘沪综指报收于2484.45点，微跌0.02%。
笔者认为，短期看前期低点2437点对指数形成一定的支撑，但是从实际情况看，该点位并不具备特殊意义，因此股指跌破该点位的概率仍然较大，同时目前市场仍存在较多的不确定性因素，在这些因素没有好转之前，大盘很难形成持续反弹动力。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。