中国青年汽车与庞大集团愿投资瑞典萨博

人民币放量大幅收跌 外储跌破3万亿美元刺激尾盘购汇
路透上海/北京2月7日 - 人民币兑美元即期周二大幅收跌近200点，中间价则微升2点。交易员指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振买气；午后汇率虽一度小幅回调，但近收盘时1月外储数据公布，超预期跌破3万亿美元刺激尾盘购汇，且央行并未出手控制跌幅，令汇率再度走贬。
路透斯德哥尔摩9月14日电---浙江青年莲花汽车有限公司执行长Rachel Pang周三表示,若能获中国当局批准持有多数股权,公司与庞大集团(601258.SS)愿向瑞典萨博SWAN.AS投资80亿瑞典克朗(合12亿美元).
"在作为股东加入後,我们可以投资80亿克朗来发展萨博."Pang在接受商业日报Dagenis Industri采访时说,"当然,这不可能一蹴而就,要一步步来."Rachel Pang是青年汽车集团董事局主席庞青年之女.
她表示,在青年汽车与庞大成为大股东後,萨博应能在一年半时间左右恢复盈利.萨博在过去20年间基本未实现盈利.
萨博上周向法院申请债权人保护,但要求已被驳回,且公司工会已提出破产申请--虽然萨博获得了青年汽车提供7,000万克朗过桥贷款的承诺.
Pang表示,青年汽车会尽一切所能来确保萨博存活.
"我们可以考虑在短期内提供更多资金."她称.
萨博已对法院拒绝其债权人保护申请的判决提出上诉,上诉法院可能会在几天内决定是否重审.
萨博希望获得债权人保护,以期在庞大与青年汽车承诺的2.45亿欧元投资获得中国当局批准前,为自己争取时间.
萨博预计中国当局将在11月前予以批准,但若公司无法获得债权人保护,则有可能在这之前就被迫破产.
萨博工会已要求公司宣告破产,以便启动国家薪资担保计划.(完)
--编译 隋芬;审校 蔡美珍
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