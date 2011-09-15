外管局改革货物贸易外汇管理制度

路透北京9月15日电---为促进贸易便利及加强风险管理,中国国家外汇管理局周四公告,将改革货物贸易外汇管理制度,自今年12月1日起,在江苏、山东等七省市开启试点,待改革全国推广後,将全面取消出口收汇核销单.

刊登在外管局网站的新闻稿称,将对进出口货物流和贸易收支资金流实施全面核查,根据企业合规情况实施分类管理,并动态调整分类结果,绝大多数企业办理贸易外汇收支业务将享有最大程度的便利;同时,将简化贸易收付汇手续和业务办理流程、简化出口退税凭证.

一位接近监管层人士表示,外汇管理的工作重心早已从控制流出、促进收汇转为防范打击"热钱"和外汇储备过快增长,逐笔核销的制度与形势变化脱节较为严重,不利于企业、银行高效便捷地办理外汇业务,也不利于提高外汇监管效率.

"无论是进口付汇还是出口收汇都会实现逐笔核销向总量核查、由现场核销向非现场核查的转变,但核销改革涉及面广,应该'先易後难,逐步到位'.在进口核销制度改革成效显着後,再推进出口核销改革."上述人士表示.

随着中国经济和国际收支形势变化,自上世纪90年代以来形成的以"逐笔核销、现场审核、行为监管"为特征的进出口核销制度,已越来越不利于贸易便利化及外汇监管效率,外汇局已自2010年12月开始实施进口付汇核销改革.

在强调贸易便利化时,外管局并称,将加强联合监管,升级出口收汇与出口退税信息共享机制,实现数据共享,严厉打击各类违规跨境资金流动及骗税、走私等违法活动.

试点期间,试点地区企业不再办理出口收汇核销手续,外汇局对企业的贸易外汇管理方式由现场逐笔核销改变为非现场总量核查;出口报关仍按现行规定提供出口收汇核销单.货物贸易外汇管理制度改革全国推广後,国家外汇管理局与海关总署将调整出口报关流程,全面取消出口收汇核销单.

此次试点地区包括:江苏、山东、湖北、浙江(不含宁波)、福建(不含厦门)、大连、青岛等省(市).(完)

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