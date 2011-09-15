亚洲债券和货币仍是最佳避险之选

2010年8月4日在香港拍到的人民币和港币现钞。 REUTERS/Bobby Yip

* 亚洲债券和货币将更具韧性,投资者着眼长远

* 亚洲国家央行加大区域内部投资,提供支撑

* 稳定资本流入和人民币升值,助力亚洲货币

* 加息周期触顶,促使外资买入亚洲债券

记者 Saikat Chatterjee/Jongwoo Cheon

路透香港/新加坡9月14日电---过去一周亚洲货币遭遇抛压,很可能成为长线投资者入手亚洲债券的良机,因外界仍大多认为亚洲地区有能力抵御欧洲债务危机.

亚洲财政状况增强,货币有长期升值预期,利率相对较高,这些都帮助一些基金经理容忍亚洲货币大幅下挫,并着眼长远,投资于亚洲债市.

而其他机构投资者则加入对冲基金行列,大砍新兴亚洲货币持仓,尽管这些国家的债券表现相对不错.

比如,过去一个月全球其他市场遭遇大幅震荡时,印尼和菲律宾公债收益率却并未大涨.这与数年前的情形截然不同,当时一旦出现不祥苗头,最先逃跑的就是外资.

汇丰控股驻香港亚洲经济研究联席主管Frederic Neumann说,本地债券有这样的出色表现,是因为投资者群体构成发生变化,他们的投资期限延长,稳定性也更强.

"全球金融市场任何短期的震荡,都不太可能让他们感到慌张,正是由于他们着眼长远,近来几周新兴市场货币和债券市场才能有如此韧性,"Neumann说.

即便像一些分析师担心的那样,美国经济陷入衰退,投资者认为这最终反倒会吸引更多资金流入亚洲债券,因央行或是暂停加息,或是开始逆转加息周期.

单是上周,就有印尼、马来西亚、菲律宾和韩国四家央行维持利率不变,指因全球增长疑虑加重.

此外,央行越来越多地寻求储备多元化,减少美国公债持仓并增持亚洲资产.

标准普尔上月下调美国AAA评级,突显亚洲经济体的相对优势和更强财政实力,并可能激励亚洲央行买入更多本地债券.

菲律宾和印尼这两个评级低于投资级别的国家,其主权债信用违约互换(CDS)上月曾短暂低于投资级别的法国,该迹象反映出投资者观念的转变.

当然,如果欧债危机最终导致市场像雷曼兄弟事件後那样暴跌,亚洲债券可能还是难逃被抛售的厄运,但目前来讲投资者没有表露出紧张情绪.

浏览亚洲债市和股市情况图表,请点选:(link.reuters.com/nyh73s);

浏览外资流入印尼情况图表,请点选:(link.reuters.com/quh73s);

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诚然,从资金流动、价格和持仓数据可看出,亚洲债券多头仓位可能遭到削减,但若出现任何大幅下跌,都可能被养老基金等机构投资者和长期投资者视为入场机会.

苏格兰皇家银行有关EPFR数据的报告显示,自2010年以来,资金流入本币债券的规模已持续超过硬通货债券,而对股市的资金配置状况一直变化较大.

根据政府数据,外资购买印尼和马来西亚债券规模已创纪录,外资持仓在这两个市场所占比例分别达三分之一和五分之一.

**良好的回报**

人民币近期表现强劲,虽然不会直接影响资本流入亚洲债市的情况,但对支撑亚洲货币产生很大作用,尽管股市剧烈波动.

这已安抚了投资者.尽管国际债市寒意正浓,但在香港离岸人民币市场,中国财政部8月向寻求持有人民币敞口的投资者,发行200亿元人民币债券,创下这个刚起步市场上的最高纪录.

美元近期因避险买盘上涨,但不太可能阻止投资者秉持中期内建立亚洲风险敞口的观点,即使一些短线资金近期内套现推低亚洲货币.

瑞银在一份研究报告中称,自2009年以来,其追踪的40多个主要新兴经济体的失衡状况已经扭转,从而鼓舞投资者增加对新兴市场债券的风险敞口.

看好亚洲债券的投资者已得到良好回报.

以美元计价的摩根大通新兴市场公债指数今年迄今已累计上涨5.3%,而同期摩根士丹利资本国际公司(MSCI)不含日本的亚洲股指下跌11%.

印尼和菲律宾等新兴市场之星有望第三年实现两位数回报,过去两年这两个债市都有堪比股市的表现.

**市场新买家**

根据施罗德投资亚洲固定收益主管Rajeev De Mello,除了欧洲、美国和拉丁美洲的退休基金及多头交易基金,各国央行等主权买家也是这个市场新浮现的买家.

近几个月来,中国买进日本和韩国债券;马来西亚则悄悄敲进新加坡和印尼债券。

当然,那不表示前景就此一片璀璨.

传统上最常困扰亚洲的通胀因素仍蠢蠢欲动,且可能和2007/08年及今年稍早那段短暂时期般,引发投资人走避.

如果欧洲的问题恶化,演变为全面金融危机,引发流动性短缺,那麽西方的银行可能被迫轧平其亚洲资产的多仓.

但随着大宗商品价格回落,基金经理人正伺机增加债券持仓.

印度8月进行过一次罕见针对外国机构投资人的债券标售,让施罗德有机会迅速进入这个亚洲第二大、但极不容易打入的市场.

"意外之处并不是让投资人对亚洲获悉一些半年到一年前还不了解的地方,而是得知了更多从那时以来有关欧洲的内情,并注意到亚洲资产与众不同的品质看来好得多."管理的资产规模约67亿美元的De Mello表示.(完)

--编译 艾茂林/许娜/张若琪;审校 程琳/丁琦

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