鞍钢称参与收购全球最大铌公司是“长期投资”

* 鞍钢在中国企业联合收购巴西CBMM15%股权交易中,占20%的出资比例

* CBMM为全球最大铌公司,中资企业收购意在"长期投资"

* 中国钢铁业进入寒冬期

* 未来三个月铁矿石无望大幅降价,因需求支撑

* 鞍钢将继续加快海外拓展的步伐,并适度发展非钢产业

作者 李文科

路透大连9月15日电---包括鞍钢集团在内的五家中资钢铁企业,日前公布联手收购世界最大铌公司--巴西矿冶公司(CBMM)15%股份.鞍钢集团总经理张晓刚对路透表示,这次交易短期难以获得丰厚回报,收购意在"长期投资".

这是中国钢铁业向海外拓展的新一步.由中资钢铁企业组建的中国铌业投资控股有限公司,以19.5亿美元进行是次海外收购,五家中资钢厂各占20%的投资比例.此前,韩国浦项钢铁(005490.KS)和日本新日铁(5401.T)亦联合购买了CBMM15%股份.

张晓刚在大连夏季达沃斯论坛间隙接受路透专访时称,收购的短期效益不会太好,年度投资的回报率亦不会高,甚至不会高于贷款利息."我们是看好的是长期投资,是对高附加值产品的长期投资."

铌是一种主要战略性稀缺资源,主要用于合金中,是不 钢等高附加值产品不可缺少的元素.巴西矿冶公司的铌产量约占世界总产量的85%.中国近四年对铌的进口量增长了近一倍,预计未来一段时间需求将进一步增长.

对于中国钢铁行业的现状,张晓刚指出,随着中国经济进入缓慢调整期,产能过剩的中国钢铁业亦进入寒冬期.

对此,鞍钢的应对措施是通过结构调整、继续扩大海外拓展并适度发展非钢产业.但他预计,对未来三个月内的铁矿石价格下跌不抱希望,在成本和市场双重挤压下,钢厂的微利或微亏状况将持续.

问及集团旗下鞍钢股份(0347.HK)(000898.SZ)中报业绩不尽理想,张晓刚称,原燃料涨价是一个因素,而造成利润大幅下降的原因还包括曹妃甸和 鱼圈的新钢厂投产,以及一些事故等.

受事故影响,鞍钢今年的粗钢产量同比可能会持平或稍微低一些.而新钢厂投产造成的亏损可能会持续约一年的时间,"希望明年就能好起来,但这还取决于市场状况."他说.

鞍钢集团旗下的鞍钢股份此前公布,2011年上半年按国际会计准则的净利按年下跌91.5%,受累产量减少,而钢材价格上涨未能抵销原燃料价格上升的影响.

本月初,由中国鞍钢集团、太原钢铁集团、中信集团、宝钢集团、首钢出资成立的中国铌业投资控股有限公司,宣布联合收购巴西矿冶公司(CBMM)15%的股权.

**中国钢铁业进入寒冬期**

张晓刚告诉路透,钢铁业已经进入调整期,中国钢厂今後将在盈亏平衡点左右波动,且这个波动期可能持续很长时间,这将是新发展时期钢铁工业面对的挑战.

"大家(钢铁企业)都会在微利微亏,或者亏损边缘波动,如果持续很长时间,会有钢铁企业消失的.这是中国钢铁工业结构调整的必然."他称.目前钢铁业的利润率连贷款利息一半都赶不上.

对于钢铁业调整期将持续多长时间,他称,调整期多长则取决于未来中国经济发展和行业发展状况,"有可能三年,五年,或者更长...我们在做几年的准备."

张晓刚并称,集中度的提高是钢铁业结构调整的必然结果,而在钢铁工业的调整期,行业内的并购重组目前正在放缓,扩大产能不会成为当前钢厂的主要追求, "有些整合资源,或者加快结构调整,或者布局,大家尝试着为几年後的竞争力做准备."

他称,钢厂正着力于提升自己的竞争力,以期待今後的机会,"钢厂的好坏不会取决于大小,而是要看其创造价值的能力."

而鞍钢则会继续加快海外拓展的步伐并适度发展非钢产业,他称,根据中国钢铁业所处的状态,鞍钢不会花太多时间在国内拓展,还是要拓展国外市场,尤其是市场经济发展比较好的国家.目前其海外销售额占比约10%左右.

**铁矿石价格短期仍不乐观**

张晓刚称,至少未来三个月时间内,铁矿石价格并不乐观,大幅降价的可能性没有.因铁矿石需求较好,铁矿石四季度的价格仍会比较高.

"需求那麽大,铁矿石大幅降价不现实",他称.

他并表示,鞍钢目前对铁矿山的投资已经放缓,因鞍钢在澳大利亚铁矿将于明年5-6月投产,该矿山将年产铁矿900万吨,并将全部运回中国,届时将大大缓解鞍钢原材料供应方面的压力.

目前,鞍钢的铁矿石自产矿比例逾40%,在众多大钢厂中比例相对较高.

中国7月铁矿石进口环比增6.8%至四个月新高的5,455万吨,而受益于国内矿产量无法满足钢材需求的增长,今後数月铁矿石进口量料继续攀升.

因矿石等原材料价格高企及下游需求不振,中国钢铁业正经历全行业的发展低潮,盈利一向在业内名列前的宝钢(600019.SS)的上半年净利同比降近四成,宝钢高层预计,第四季及明年铁矿石价格仍将高位运行.公司亦有考虑在海外拓展资源,以减弱矿石价格波动带来的不利影响.

目前,巴西淡水河谷(VALE5.SA)和力拓(RIO.L) (RIO.L)一般都基于普氏指数来确定季度合同价,此前路透基于6-8月的普氏指数计算,品味在62%的铁矿石价格(包括运费)每吨175.63美元,仅比3-6月的价格每吨176.96美元的三季度基准价小幅下降.

而基于普氏指数的铁矿石长期合同价格在二季度已大幅跳升20%至每吨179.24美元,全球最大的铁矿石消费国--中国的需求强劲,并曾一度推升铁矿石现货价格在今年2月中旬涨至近每吨200美元的历史高点.(完)