亚洲股市反弹 受助于欧债疑虑缓和

* 亚洲股市上涨,得益于欧洲债务疑虑减轻

* MSCI日本外亚洲股指上升0.8%,日经指数涨1.2%

* 欧元反弹,因德法表示不会将希腊排除出欧元区

* 欧元/美元稳定在1.3735左右

* 金价跌至每盎司约1,813美元

路透香港/新加坡9月15日电---亚洲股市周四反弹,此前欧元区决策者采取临时性举措应对债务危机.不过投资者仍担心,欧元区领导人面临的阻碍恐将在中期内压制欧元和亚洲货币走势.

欧元/美元守住昨日多数涨幅.昨日德国和法国表示,不会把希腊排除在欧元区之外.

亚洲股市上扬,追随全球市场升势.上日摩根士丹利资本国际公司(MSCI)日本以外亚洲股指触及14个月低点,但一些基金经理对反弹是否会持续持怀疑态度.

ATI Asset Management投资组合经理Simon Burge称,"我对今日的走势有点意外.我原先预计不会上升.现在我也不认为全天都维持这种趋势."

"我一直没有看到情况得以解决的任何线索,可以令我感到宽慰."

股市自7月底以来一直受创,因担心美国重现衰退,以及欧洲主权债务危机或给金融体系带来更广泛的危机.

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日本股市日经指数上涨1.2%,摩根士丹利资本国际公司(MSCI)日本以外亚太股市指数升0.8%,其中科技类股表现居前.

日经指数脱离周三的两年半收盘低点,而MSCI指数仍较4月触及的2011年高点低约20%.

对于解决欧洲债务危机暂时举措的乐观气氛,盖过了美国零售销售数据较预期疲弱的影响,协助美国股市标准普尔500指数收高逾1%.

部分交易商将美股涨势归因于美国通胀数据前的空头回补,而欧元仍是市场的焦点所在.

**信贷紧缩**

根据路透周三获悉的文件,欧洲各国财长被秘密警告,因欧元区主权债务的"系统性"危机向银行业扩散,信贷紧缩有复发的危险.

欧元/美元周三跳升至三日高位1.3873,此前德、法、希三国领袖的电话会议提振了外界信心,认为希腊将可获得欧盟和IMF的下一笔援助金,避免违约.

欧元更进一步获得扶助的因素,是此前欧盟(EU)执委会主席巴罗索表示将很快提出发行欧元区共同债券的选择方案.不过这项计画料将遭逢来自德国的顽强阻力.

欧元/美元周四持稳在约1.3735美元,但是大多数分析师认为欧元下行趋势不变,因为目前台面上仅有短期的危机解决方案.

"没甚麽改变.希腊仍很有可能得进行更多调整,"澳洲联邦银行(CBA)外汇分析师Joseph Capurso说.他预估欧元在本周末之前可能会跌至1.3640美元.

美元指数小升0.1%.

有关外资因担心会有另一波全球信贷紧俏可能发生而撤出亚洲市场的传言,打压亚洲货币.本周稍早,交易商称有大量基金卖出亚币.

亚股升势令黄金等避险资产承压.

现货金下跌约0.4%至每盎司约1,813美元,上交易日下跌近1%.金价在上周触及历史高位约每盎司1,920美元.

油价几无变动,布兰特原油小跌0.21美元至每桶112.19美元,美国原油期货则跌0.22美元至88.68美元.(完)