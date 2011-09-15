《路透精英汇》普京很可能再度当选俄总统--调查

英国议会否决针对退欧立法的第一批修订意见
路透伦敦2月6日 - 英国议会周一否决了围绕脱欧立法提出的第一批修正意见。脱欧立法将授权首相特雷莎·梅将英国的脱欧意向知会欧盟。
路透莫斯科9月14日电（记者 Timothy Heritage）---俄罗斯经济学家、银行家和商务人士称，现任总理普京明年可能将再度当选总统，并任命一名改革派总理。
在本周举行的路透俄罗斯投资精英汇中，一项有20多人参与的调查同时发现，约一半被访者认为，因为全球金融问题，俄罗斯经济增长明年将放缓。
当被问及明年3月总统大选结果时，九名被访者称，普京将重新入主克里姆林宫，并任命一名改革派总理。另有三人称，普京将再度当选总统，但会任命一名保守派人士领导政府。
两名被访者称，梅德韦杰夫会连任，普京将继续担任总理。
俄罗斯崇尚个人忠诚度，因此这一问题极为敏感，另外由于梅德韦杰夫和普京均未表示谁将参选，其他人则拒绝回答该问题。
政治分析人士帕夫洛斯基（Gleb Pavlovsky）在近期采访中称：“明显已过了宣布（谁参选）的时间……这会产生不确定性，因为没人知道这种沉默的意思。投资者、政界和官僚机构对这一奇怪的进程感到担忧。”
一些商业人士因为这种不确定性，已停止对俄投资，担心普京再度当选总统或导致俄罗斯经济陷入停滞。
其他投资者认为上述担忧没有必要，称梅德韦杰夫和普京的经济政策差别不大，预计明年政策不会有太大变化。（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
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