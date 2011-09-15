国务院称给企业减负是政策方向

人民币放量大幅收跌 外储跌破3万亿美元刺激尾盘购汇
路透上海/北京2月7日 - 人民币兑美元即期周二大幅收跌近200点，中间价则微升2点。交易员指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振买气；午后汇率虽一度小幅回调，但近收盘时1月外储数据公布，超预期跌破3万亿美元刺激尾盘购汇，且央行并未出手控制跌幅，令汇率再度走贬。
路透北京9月15日电---中国国务院总理及高层官员称,给企业减负减税是政策方向,将会进一步采取措施支持企业的发展,尤其是中小企业、微型企业的发展.
中国广播网周四引述国务院总理温家宝在大连一座谈会上讲话称,"给企业减负是个方向,减负首先减轻税,在减轻税负当中,首先从对中小企业、小微型企业做起."
温家宝还强调,政府对民营企业的发展要给予足够的重视,在政策上一视同仁.因为民营企业是中国小微型企业、中小企业的主体,对扩大就业、对职工创业,甚至科技创新,都起重要的作用.
今年以来,随着资源和劳动力等要素价格大幅上涨,以及以及银行持续收紧银根,中国民营企业面临的经营困难加剧,小微型企业融资难和招工难问题尤其突出.
财政部长谢旭人在座谈会上回答企业家提问时表示,下一步可以进一步加大支持企业发展的力度,特别是对小型、微型企业.
"比如企业所得税,其他企业都是按照实现利润的25%徵收,对小型、微型企业是减半徵收.这个政策以後还是要延续的,适当加大一些力度."他说道.
今年7月,中国政府首次从中小企业中划分出微型企业类别,并对微型企业的扶持更加倾斜.而工信部稍早亦透露,目前国务院正在研究进一步扶持中小企业发展的政策措施,尤其是针对小微企业.(完)
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--发稿 康熙泽; 审校 黄凯
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