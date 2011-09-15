《阳歌专栏》中国电信借iPhone将获短暂领跑优势

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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见（www.youngchinabizblog.com），微博请见（weibo.com/youngchinabiz）。

**中国电信借力iPhone**

围绕苹果(AAPL.O)的消息在中国刚相对平静了几周，通信业内又传出中国电信(0728.HK)(CHA.N)将于10月率先在中国推出iPhone 5的消息，结束此前几个月的坊间猜测。

中国媒体称，还不清楚中国电信是否已经确实与苹果签订了有关协议，只是说中国电信将从10月开始提供iPhone 5， 经销商已经下单采购。这看似意味着双方已经签约，不过我预计若确有此事，中国电信会发布正式公告。这明显是中国电信想对外散布消息，也是希望推广其3G业务努力的一部分。

无论实际情况如何，中国电信看似确实要在10月或最晚11月开始推出iPhone服务计划。这无疑在中国电信在3G领域挑战中国联通和中国移动过程中，带来短时的提振。

我说“短时”是因为中国电信可能只会赢得两三个月的时间，享有拓展iPhone业务的领跑优势，随後中国移动可能会宣布更大规模基于其3G标准--TD-SCDMA网络的iPhone推广计划。关于中移动的传闻已经有几个月，现在似乎已经快要接近现实了，这将帮助中移动收复过去两年流失到中国电信和中国联通的部分失地。

无疑，苹果将是上述竞争的最终获益者，能够利用中国全部三家电信公司的渠道售卖iPhone，而苹果的iPhone产品在拥有逾九亿用户的全球第一大移动通讯市场享有极高人气。

但是，从各家中国电信运营商来看，中国电信在年底前会享受些许成长助力，在明年中国移动签约自己的iPhone之後，中国电信在这方面的优势将迅速消退。

一句话：中国电信即将签约苹果，提供用于其自身3G网络的iPhone业务启动在即，将在移动通讯市场竞争中获得新的动能，但好光景也许只能维持到年底。

**美国太阳能调查：炮轰中国大潮的前奏**

美国太阳能面板生产商Solyndra破产，众议院借题发挥，也就是说走向明年总统大选前，我们可能又要看到一轮炮轰中国的热潮。到底是什麽情况？

据媒体报导，Solyndra近日申请破产後，公司的5.28亿美元政府担保贷款可能发生违约，迫使政府出面还款。虽然此事看似美国内务，因无论当事企业还是贷款都是发生在美国境内，但众议院调查可能会清查Solyndra为何破产。众议院由共和党控制，调查旨在让民主党难堪。

一旦调查展开，Solindra与美国其他苦苦挣扎的太阳能企业必定向国会大倒苦水，抱怨面临尚德STP.N、天合光能(TSL.N)与英利(YGE.N)等中国太阳能大企如何进行不公平竞争。中国政府通过补贴与优惠贷款等形式向这些企业提供巨大支持，而且公司本身还有劳动力成本低的天然优势。

如果出现这种情况，预计众议院内的共和党人至少会采取象征性行动，诸如提议对中国制造的太阳能电池板徵收惩罚性关税，以在大选日益临近之际彰显他们对中国的强硬态度。当然，他们的提案根本行不会获得通过，因为民主党仍控制参议院与白宫。但这并不妨碍共和党去采取行动力，一切的争论与负面宣传可能导致在美上市的中国太阳能题材股进一步下跌。

一句话：华盛顿新一轮政治博弈越来越近，中国太阳能面板制造商可能不幸沦为博弈目标，进一步压低相关企业的股价。（完）

编译：王凤昌/张敏 发稿：王燕焜

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