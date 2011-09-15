NBA球员J.R.史密斯转战中国赛场

路透北京9月15日电---《中国日报》报导称，NBA丹佛掘金队内自由球员J.R.史密斯签约浙江稠州银行俱乐部，将征战中国男篮职业联赛(CBA)。

报导称，26岁的J.R.史密斯签下300万美元合约，将在CBA赛场征战至少一个赛季，该合约没有退出选项，意味着在合约期间即使NBA劳资纠纷结束，他也不能回到NBA赛场。

史密斯的掘金队友威尔森・钱德勒则在两周前签约加盟浙江另一支俱乐部--浙江广厦。

其他征战CBA赛场的NBA职业球员还包括：前奥兰多魔术前锋厄尔・克拉克(浙江广厦)和前洛杉矶湖人大前锋约什・鲍威尔(辽宁盼盼)。

该报导称，史密斯原本洽谈加盟山西中宇，後者曾野心勃勃的希望将湖人当家球星科比带到CBA赛场，但由于中国篮协禁止有现役合同在身的外援加盟，中宇只能作罢。（完）

发稿：王燕焜

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