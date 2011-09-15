美国务院首次缺席美台国防工业会议

路透纽约9月14日电(记者 Jim Wolf)---美台商会(U.S.-Taiwan Business Council)称，美国国务院首次拒绝在该组织举办的年度“美台国防工业会议”上发言。

美国对台军售是中美关系的重大障碍。美台商会会长韩儒伯(Rupert Hammond-Chambers)周二接受路透电话采访时称，过去九年中，每次会议上国务院都会派一名高官发表讲话。

他说：“这肯定令人失望。”不过，美国国防部官员将在会上讲话。

今年是该商会第十届美台国防工业会议，9月18-20日在弗吉尼亚州里士满举行。

美国国务院未就为何缺席今年会议置评。

奥巴马政府10天后将宣布如何回应台湾求购66架新型F-16战机事宜。

2006年以来，美国一直在对台出售F-16 C/D战机问题上闪躲不明。

美国参议员柯宁(John Cornyn)的发言人对国务院不出席此次会议表示遗憾，柯宁积极主张政府批准对台出售F-16战机。(完)

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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