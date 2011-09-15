美国需求减少及欧债疑虑致油价下跌

路透新加坡9月15日电---油价周四下跌,因美国燃料库存增加且需求减少,加深全球经济增长消退且欧债危机将损及能源用量的疑虑,而美元走强则令油价受压.

0507GMT,11月布兰特原油期货跌0.31美元至每桶109.34美元.

美国原油期货跌0.39美元至每桶88.52美元.美元指数约涨0.25%.

根据路透周三获悉的文件,欧洲各国财长被秘密警告,因欧元区主权债务的"系统性"危机向银行业扩散,信贷紧缩有复发的危险.

美国能源资料协会(EIA)周三公布数据显示,过去四周美国整体油品需求较上年同期下滑0.9%,夏季汽油使用量则降至八年新低.

EIA表示,上周汽油库存增加190万桶,分析师预估为减少50万桶.EIA称,过去四周汽油平均需求较去年同期下降2.7%.

包括取暖油和柴油的馏分油库存上周增加171万桶,至1.5848亿桶,分析师平均预估为增加70万桶.

原油库存下滑670万桶、创今年以来最大降幅,因热带风暴Lee给美国墨西哥湾的石油生产带来威胁.原油库存降至2月以来新低.但交易商对该数据多未太过关注.

贸易界消息人士周三表示,利比亚原油已经回到现货市场,Vitol正寻求出售10月初装运送至地中海的100万桶原油.

布兰特原油较美国西德克萨斯中质油(WTI)的升水持稳于约每桶23.50美元,低于9月6日逾27美元的纪录水平,因预期利比亚原油产量增加.(完)

--编译 龚芳/肖群英;审校 艾茂林

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