中国粮食和农产品价格可相对稳定--农业部长

人民币放量大幅收跌 外储跌破3万亿美元刺激尾盘购汇
路透上海/北京2月7日 - 人民币兑美元即期周二大幅收跌近200点，中间价则微升2点。交易员指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振买气；午后汇率虽一度小幅回调，但近收盘时1月外储数据公布，超预期跌破3万亿美元刺激尾盘购汇，且央行并未出手控制跌幅，令汇率再度走贬。
* 中国粮食价格可相对稳定,因库存充足
* 今年粮食产量有希望连续第八年增长
路透大连9月15日电---中国农业部部长韩长赋周四表示,中国粮食和农产品价格可以相对稳定,因粮食库存充足等,而今年的中国粮食生产有望连续第八年增长.
他在参加夏季达沃斯论坛时指出,尽管上半年发生了比较严重的自然灾害,但由于保障有力,同时主产区的气候条件比较有利,丰收在望,粮食产量今年有希望实现连续第八年的增长.
中国2010年全年粮食总产量达到5.46亿吨,比上年增长2.9%,实现连续七年增产.
他谈到,全球粮食都在发生大的上涨,中国粮食和有些农产品价格也在上涨.从中国看有几个原因,首先是需求的拉动,消费增加,特别是大规模的城市化提高的消费水平;第二就是农业生产成本上升,包括人工成本，饲料成本上升;第三,货币发行的影响;第四,国际粮食农产品价格输入性影响;此外还有国际游资的影响.
韩长赋认为,尽管中国的粮食和农产品尽管价格也在出现比较明显上升,但相对于国际市场的同类产品,价格涨幅还是比较低的.从中长期看,稳定粮价最重要的是发展生产力,保证供给,中国目前库存是充足的,粮食是丰收的,粮食和农产品价格可以相对稳定.
不过他并指出,从中长期看,农业和粮食问题面临不少的困难和挑战,同时由于人口刚性增长和需求的刚性增加,资源和环境的约束加大,自然灾害频发,解决粮食的安全和稳定问题面临不少挑战.(完)
--发稿 钟华/李文科; 撰写 边竞; 审校 张喜良/丁淑琴
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