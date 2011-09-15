版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2011年 9月 15日 星期四 16:53 BJT

美国务院首次缺席美台国防工业会议

美台商会称，美国国务院首次拒绝在该组织举办的年度“美台国防工业会议”上发言。美台商会会长韩儒伯周二接受路透电话采访时称，过去九年中，每次会议上国务院都会派一名高官发表讲话。他说：“这肯定令人失望。”不过，美国国防部官员将在会上讲话。路透

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐