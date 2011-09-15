索罗斯：欧洲有必要成立共同财政部

国际基金经理人索罗斯警告称,欧债危机可能引发新的经济大萧条,除非欧元区领袖采纳一系列激进的政策措施,其中包括创建一个共同财政部. 他在一篇刊登于New York Review of Books及Reuters.com的文章中说,政策制定者必须做好准备,因应希腊、葡萄牙,也许包括爱尔兰等国家被迫违约并脱离欧元区的可能性.路透