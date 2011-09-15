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路透中文国际短讯 | 2011年 9月 15日 星期四 16:43 BJT

中移动与美运营商携手开发TD-LTE移动设备

中国移动通信集团公司与美国4G运营商Clearwire携手合作,将开发高速移动设备和基础设施.此举可能给现金短缺的Clearwire带来技术面激励. 按照双方协议,中移动将致力于开发4G无线技术TD-LTE的芯片集和设备,两家公司都计划采用这种技术. 路透

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