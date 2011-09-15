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路透中文国际短讯 | 2011年 9月 15日 星期四 16:56 BJT

中国居民物价上涨预期仍强烈--调查

中国人民银行周四发布调查报告表示,三季度居民对物价满意度偏低,未来上涨预期依然强烈;同期银行家和企业家对宏观经济的信心回落. 数据显示三季度居民物价满意指数为14.8%,比上季下降两个百分点;72%的居民认为物价"高,难以接受".因而当期居民消费意愿维持低位,储蓄意愿继续升高. 路透

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