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路透中文体育短讯 | 2011年 9月 15日 星期四 16:38 BJT

皇马1-0胜萨格勒布迪纳摩

周三在欧冠联赛D组一场比赛中，皇家马德里1-0胜萨格勒布迪纳摩，开始向第10次欧冠冠军冲击的征程。整场比赛唯一一记进球来自于阿根廷边锋迪马里亚。比赛第53分钟，皇马终于由迪马里亚敲开了迪纳摩门将科拉瓦的十指关。图为迪马里亚（左）赛中抢球。路透

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