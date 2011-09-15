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路透中文体育短讯 | 2011年 9月 15日 星期四 16:36 BJT

拜仁2-0胜比利亚雷亚尔

克罗斯与拉菲尼亚分别破门，帮助拜仁慕尼黑周三在欧冠联赛A组首轮中2-0击败比利亚雷亚尔。开赛第七分钟，里贝里助攻克罗斯得分，第76分钟，替补出场的拉菲尼亚凭借精湛的技术完成了一次漂亮的破门。整场比赛拜仁一直占据上风。图为拜仁球员庆祝赢球。路透

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