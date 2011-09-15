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路透中文体育短讯 | 2011年 9月 15日 星期四 16:35 BJT

博尔特谈世锦赛抢跑

博尔特在大邱田径世锦赛男子百米决赛中因抢跑犯规被罚下场，这位世界纪录保持者周三对此表示，焦虑与起跑心切是造成抢跑的原因。他在新闻发布会上表示：“我有点不在状态。太过焦虑，我太想跑起来了。从来没在比赛中出现过这种感觉。”图为博尔特在决赛现场遗憾离场。路透

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