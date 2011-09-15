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路透中文体育短讯 | 2011年 9月 15日 星期四 16:34 BJT

NBA球员J.R.史密斯转战中国赛场

《中国日报》报道，NBA丹佛掘金队内自由球员J.R.史密斯300万美元签约浙江稠州银行俱乐部，将征战中国男篮职业联赛（CBA）。报导称他将在CBA赛场征战至少一个赛季，该合约没有退出选项，意味着在合约期间即使NBA劳资纠纷结束，他也不能回到NBA赛场。路透

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