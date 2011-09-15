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路透中文体育短讯 | 2011年 9月 15日 星期四 16:32 BJT

国米爆冷输球

土耳其特拉布宗体育周三在本赛季欧冠小组赛中以1-0爆冷击败国际米兰。比赛结束前第14分钟，切卢斯特卡敲开国际米兰的球门。特拉布宗体育原本并未晋级欧冠正赛，是在费内巴切因黑哨指控被取消比赛资格後，才得以入围。图为切卢斯特卡（左）庆祝进球。路透

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