人大财经委副主任：中国经济滞胀明显

中国全国人大财经委副主任贺铿在接受路透专访时表示,中国当前GDP增速并不低,但居民收入增长及就业状况不理想,经济增长质量不高,收入分配不公平的情况已到了若不改善,经济就无法增长的程度.因而,中国经济整体状况与滞胀无异.滞涨通常是指经济低增长高通胀的情况. 路透