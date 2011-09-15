15日盘後分析：市场疲弱态势尽显

今日A股市场未能延续昨日尾盘的弱势反弹走势，在昨夜欧美股市继续上涨的背景下，沪深两市股指全天呈现窄幅震荡态势，两市继续保持地量水平，不仅限制了大盘的反弹力度，同时也说明目前投资者心态仍较为谨慎，尾盘沪综指最终报收于2479.05点，下跌0.23%。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

今日A股市场未能延续昨日尾盘的弱势反弹走势，在昨夜欧美股市继续上涨的背景下，沪深两市股指全天呈现窄幅震荡态势，两市继续保持地量水平，不仅限制了大盘的反弹力度，同时也说明目前投资者心态仍较为谨慎，尾盘沪综指最终报收于2479.05点，下跌0.23%。

从技术层面看，昨日的反弹仅能看作是技术上弱势反抽，目前短期均线对指数反压较为明显，同时成交量的持续低迷也限制了指数的发挥，大盘後市探底格局并未发生变化。

笔者认为，经济放缓的中期趋势不会改变，这对市场信心构成明显制约，同时外围市场波动可能会加速恐慌心理的释放。而短期在通胀持续高企的情况下，又很难指望货币政策松动带来投资放量。因此，建议投资者继续保持谨慎心态。

一方面，主权债务危机再度升温。欧洲经济形势不容乐观，希腊债务问题悬而未解，导致海外市场动荡加剧，这无形中会对A股市场形成一定的冲击。同时美联储将在下周召开利率会议，届时是否会推出QE3将见分晓。

另一方面，货币政策难现拐点，定向宽松引发政策改善预期落空。商务部昨日公布数据显示，9月5日至9月11日当周，由于节日因素，鸡蛋零售价格和猪肉批发价格再次刷新年内新高。尽管8月份CPI同比增速回落，但是预计9月CPI 仍将维持在高位。

此外，温家宝总理出席2011年夏季达沃斯论坛时称，正在放缓的中国经济增速显在很大程度上是中国主动控调的结果，重点强调内需将成为拉动中国经济增长的强劲动力，同时指出中国经济不存在硬着落的风险，货币政策不会放松。这使得短期政策放松的预期不会实现。

总的来说，短期看前期低点2437点对指数形成一定的支撑，但是从实际情况看，该点位并不具备特殊意义，因此股指跌破该点位的概率仍然较大，同时目前市场仍存在较多的不确定性因素，在这些因素没有好转之前，大盘难以摆脱疲弱态势。（完）

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