中国发展汽车合资自主品牌策略事与愿违

2010年10月22日路透从通用汽车拿到的宝骏630车型的宣传图片。 REUTERS/General Motors/Handout

路透北京9月15日电（作者 方燕/Ken Wills）---多年前，具体时间已不详，中国决策者说服国内外车商成立合资品牌，此举为中方获取外国尖端技术提供途径。

如今，随着几个合资自主品牌汽车上路，一些中国车商称，他们从未能接触外国尖端技术。

长安汽车(000625.SZ)董事长徐留平近期对《上海证券报》表示：“拿到的是一个搞了二十年的产品，微调了几个参数，这就像是挂一个新的羊头卖了原来老的狗肉。”

“如果这也算自主创新，我认为这是中国汽车业发展到今天的耻辱。”长安汽车与福特(F.N)和马自达(7261.T)建有合资公司。

2009年，中国超过美国成为全球最大汽车市场，但国产汽车业仍较脆弱，市场七成份额由欧美及日本品牌占据，包括近期进入市场的韩国品牌。

不仅国有汽车商抱怨不断，自中国去年取消小型车购置税优惠政策後，民营车商也牢骚满腹。

某大型民营车商一名高管对路透称：“看看这些合资自主品牌，几乎没有任何真正自主创新的东西，不过是拿一些过时的外国技术改头换面罢了。”

“我们为什麽需要合资自主品牌？这只会让我们的日子更难过，”这名不愿透露自己的身份的高管表示。

对于中国政府来说，新建合资自主品牌的理由很清楚：培育中国国产汽车业。目前中国汽车市场的国内外汽车品牌已超过85个。

中国汽车市场增长迅速，直到去年底，政府取消小型车购置税优惠及农村购车补贴政策後，车市转向更缓和的增长模式。

今年1-8月全国汽车销量同比仅上涨6%，而去年和前年同期增幅分别为33%和53%。

中国各大城市的路上到处都是别克、丰田、大众、奥迪、宝马和梅赛德斯-奔驰。甚至在深圳，巴菲特支持的比亚迪(1211.HK)的主场，进口或国内生产的外国车数量也远远超过中国前两年最畅销的车型比亚迪F3。

上海汽车(600104.SS)和东风汽车(0489.HK)等国有汽车集团，其销量也主要来自本土组装的通用、大众、本田和日产等外国品牌汽车。

奇瑞、比亚迪和吉利(0175.HK)等民营车商多在二三线城市低端车型领域相互竞争。

**走捷径**

中国决策者认为，如果合资企业能自主研发一款汽车，那麽中方则可以宣称掌握一半知识产权，更重要的是，获取接触技术的途径。

但三家合资企业——上汽通用五菱汽车、广汽本田和东风日产，并未自主研发一款车型，而是选择借用外国车商的现有平台，进行部分调整和升级，“创造”一款新的合资品牌。

宝骏630是上汽通用五菱推出的首款合资自主车型，是通用别克凯越（Buick Excelle）的改版。广汽(2238.HK)和本田(7267.T)推出的理念（Everus）是基于锋范（City）车型，东风和日产(7201.T)即将发布的启辰（Venucia）则是依照骐达（Tiida）车型设计。

这意味着，中国合资汽车企业为本土车商制造了竞争对手，而且未能获得外国技术。

中国国家信息中心信息资源开发部主任徐长明告诉路透社：“成立合资自主品牌的目的是，双方共同研发新款汽车，中方从而学到对本土汽车业有用的东西。但目前这种方式并未奏效，中方很难学到任何东西。”

“政策往往有利有弊。我们能学习技术，但合资品牌会与本土汽车竞争。但现在只剩下负面效应。”

外国车商明白，一旦中方得到技术，中资企业将不再需要合作夥伴。

但外国车商高管们在采访中均强调，中方合作夥伴做出的贡献是重要的。也有一些人不愿对技术转让争端发表评论。

这种合作对已经在中国城市市场占据较大份额的外国车商有利。合资品牌推出的产品，让外国车商得以进军中国二三线城市，而这些城市未来将迅速成为中国汽车市场增长的引擎。（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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