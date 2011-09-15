印度苏司兰在华组装风机最早明年出口--高层

路透大连9月15日电---以累计装机容量计全球第五大风机厂商--印度苏司兰(Suzlon)(SUZL.BO)高层周四称,其在中国天津工厂组装的2兆瓦(MW)整机有望最早于2012年开始出口至其他市场.

该公司董事长Tanti在大连参加夏季达沃斯论坛时接受路透专访称,下一步有意将旗下德国REpowerRPWGn.DE的6MW海上风机技术引入中国并成立生产销售合资公司.此外,苏司兰2011年4月至2012年3月的财年全球营收增长目标为40%.

"我们只考虑中国的国有企业."谈及合资公司的潜在合作夥伴时他表示,"由我们提供技术,合作夥伴提供海上油气开采的专业技术和经验,这样才能为客户提供完整的解决方案."

Tanti称,本财年计划在中国的风机销售目标为300-400MW,2012-13财年目标为500-600MW.目前苏司兰在中国市场的市场占有率不足2%,而业界预计,中国未来十年每年的新增风电装机容量为13吉瓦(GW,=1,000MW).

中国于去年超越美国成为全球最大风电市场,累计风电装机容量近42GW,国内风机大厂包括华锐风电(601558.SS),金风科技(002202.SZ)(2208.HK),东方电气(600875.SS)(1072.HK)等,光这三家厂商就抢占中国市场半数以上份额.

不过外资厂商在中国市场上却是蹒跚前行,全球最大的风机厂商维斯塔斯(VWS.CO)仅名列第六位,而根据国内媒体报导的中国风能协会统计数字,苏司兰2010年新增装机容量约为199.85兆瓦,在中国风电新增装机排名下降至第15位,2009年则排名第九.(完)

--发稿 李然/钟同仁; 审校 曾祥进

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