《沪港小生专栏》全球失衡 vs 内部失衡

(本文仅代表作者个人观点)

路透投资中国主编 陈澍/文 新浪微博(weibo.com/georgeschen)

世界经济论坛2011年新领军者年会,即俗称“夏季达沃斯” 本周14日在中国大连拉开帷幕。汤森路透(Thomson Reuters)中国主席David Schlesinger(史进德)是本届大连达沃斯论坛的特邀嘉宾和几个分论坛的主持人(moderator),史主席说他至今已参加过5届夏季达沃斯、4届冬季达沃斯论坛。

繁忙之余,路透投资中国(Trading China)这次有幸邀请到史主席,从大连和路透的读者、用户就大家所关心的一些达沃斯论坛热门话题进行线上及时交流,网上论坛由路透投资中国主编陈澍主持,如下选取史主席部分精彩评论,与路透中文网读者一起分享:

史主席说,他个人感觉这次大连论坛最大的不同是眼下美国和欧洲经济正双双陷入危机,唯独中国这边风景独好,中国虽也有自身问题,但经济仍稳步增长,令人羡慕。从本届大连达沃斯可以看出,结合当前全球形势,全球面临最大难题归根结底有两个:领导人危机(crisis of leadership)、欧美政治停滞(political stasis in Europe and the U.S.)。

史主席说,西方国家目前最关心的问题是全球经济失衡(global imbalance),但对中国政府来说,更关心的显然是内部失衡(internal imbalance),如国内通胀加剧、贫富差距拉大等影响社会稳定的严峻挑战,解决内部失衡不容易,就好象政府一直在说要积极拉动内需,但实际做起来却很困难,这是中国经济当前所面临的一大挑战。

史主席说,关于中国目前热议的政治体制改革(如温家宝总理昨日发言提及,已经官方媒体新华社向全国播发),他相信中国老百姓的声音和观点正引起政府越来越多的注意,不少个案也通过许多新途径(如微博)得到高层重视和解决,这些都是积极的现象。

史主席说,关于全球经济,他本人听到的市场主流观点,目前并不太担心“二次探底”可能性(double dip),更担心若美国总统奥巴马如果获得新一届总统大选连任,2013年美国政坛到时可能更扯皮,没能力制定政策(no ability to make policy),这才更令人担忧。

史主席还说,在讨论全球经济形势时,大家可能都忽略一个非常重要问题:人们在决策时的恐惧感(fear to invest),当今市场波动很多不正常,也不容易被解释,失去投资者信心才是市场的真正病因。

谈到他本人近期的投资观念,史主席笑言,也许大家都应回归基础:“头上有楼,床下有金”(Get a roof over your head. Get some gold under the bed)。

注:以上文字由路透投资中国主编陈澍根据网上交流原文整合发布,投资中国是一个由路透社记者、编辑主持的全新多媒体信息平台和网络论坛,主要面向专注中国资本市场的机构投资者,欲了解关于投资中国的更多信息,欢迎免费申请加入(须经汤森路透审核批准):here(完)

作者陈澍,写新闻,也写小说,玩文字游戏九年,一路拿奖,从东京到纽约。采访过周杰伦,也追过周小川,最想写的故事永远是下一个。2011年出版的《外资银行在中国》(here)是陈澍的第一本书。生于上海,现居香港,不定期更新《沪港小生》专栏(www.mrshangkong.com/)。