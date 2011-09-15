人民币兑美元继续收升

* 人民币兑美元续收升,因欧元获短暂喘息

* 外围环境仍不稳定,短期或仍有震荡

* 交易员称央行可能有意暂缓人民币升势

路透上海9月15日电---中国外汇交易中心人民币兑美元周四即期汇价收盘续升.隔夜欧元在欧洲领导人的正面言论扶助下延续反弹走势,带动人民币兑美元中间价再次升破6.39.

交易员认为,欧元虽获短暂喘息,但在欧债危机未现有效解决方案前,市场环境仍不稳定,一旦问题继续恶化,美元还有继续走强的机会,人民币短期或仍有震荡.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3920 6.3872 6.3966 6.3878 6.3945 6.3964

"最近还是看欧洲到底怎麽办,国际市场是关键,大家短期都不会有太激进的操作,"上海一银行交易员称.

他指出,由于之前一段时间人民币升值速度比较快,在国际局势动荡的背景下,央行可能也有意暂时放缓人民币的升势,以观察外围形势的演变,"现在无论是市场和政策都需要缓缓."

欧元兑美元周四在亚洲市场下滑,德国及法国保证将续留希腊于欧元区的初步舒缓效应减退,因市场对于欧元区政界人士能否协助雅典当局避免违约存疑.

以下为北京时间17:00,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.3345/75 6.3420

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3860/70 6.3930

境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为贴水459点,相当于市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3461元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 边竞/曾菱; 审校 张喜良

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