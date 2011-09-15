洪灾并未使朝鲜粮食明显减产--FAO

英国议会否决针对退欧立法的第一批修订意见
路透伦敦2月6日 - 英国议会周一否决了围绕脱欧立法提出的第一批修正意见。脱欧立法将授权首相特雷莎·梅将英国的脱欧意向知会欧盟。
路透曼谷9月15日电（记者 Thin Lei Win）---联合国粮农组织（FAO）一名高级官员周四称，朝鲜冬春季节後的收成情况好于预期，迹象表明，朝鲜长期以来的食品短缺在今年或有所缓解。
联合国粮农组织驻亚洲代表小沼宏之（Hiroyuki Konuma）在结束为期三天的朝鲜之行後举行新闻发布会称，今年夏天的暴雨和洪灾并未导致朝鲜粮食大幅减产。
小沼宏之说：“我在昨天访问朝鲜後认为，（洪灾对粮食产量的）破坏并不太大。”
朝鲜因暴雨洪灾和国际社会核制裁影响，今年一直在申请食品援助，近几个月得到俄罗斯、欧盟和联合国机构的捐助。
但韩国和美国拒绝对朝提供食品援助，仅承诺提供紧急援助，帮助朝鲜应对洪灾等损失。白宫称，仍在评估朝鲜请求，韩国表示，质疑朝鲜请求的可信度。
小沼宏之称，朝鲜今年大米和玉米产量与去年相同，或略高于去年。
他表示，尽管得到双边援助，政府进口粮食，联合国世界粮食计划署（WFP）发出紧急请求，但朝鲜谷物缺口仍将逾60万吨。（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
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