Infosys董事长称美欧经济最令其担忧 正加速在华扩张

路透大连9月15日电---印度第二大软件服务出口企业--Infosys(INFY.NS)高层周四称,欧洲经济形势黯淡是其目前最大的担忧,公司正在向中国等快速增长的市场积极扩张.

Infosys联席董事长Kris Gopalakrishnan在大连参加夏季达沃斯间隙向路透表示,公司计划未来两到三年INFOSYS在中国的员工增加近两倍,自目前的3,500人增至10,000人.

"目前而言,经济形势显然是我们最大的担忧,因为这不在我们控制之内,但却会给全球经济进而是我们行业造成影响."Kris Gopalakrishnan表示.

Infosys于7月公布本财年一季报,当期录得逊于预期的15.4%的利润增长,并称在与如IBM(IBM.N)和Accenture(ACN.N)等对手的激烈竞争中,工资成本大幅上升损及利润率.该公司超过70%的营收来自美国和欧洲.

8月下旬其首席执行官Swami Swaminathan在接受路透专访时称,全年营收增幅料为15-20%.

印度是软件服务产业大国,其产值达760亿美元.除Infosys外,还拥有印度最大软件服务出口商--Tata Consultancy Services(TCS.NS)和维布络(Wipro)(WIPR.NS)(WIPR.NS)等企业.

--发稿 李然/李千仪;撰写 宿泱韫;审校 屈桂娟

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。