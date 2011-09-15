上交所目标“十二五”进入全球市值前三名

人民币放量大幅收跌 外储跌破3万亿美元刺激尾盘购汇
路透上海/北京2月7日 - 人民币兑美元即期周二大幅收跌近200点，中间价则微升2点。交易员指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振买气；午后汇率虽一度小幅回调，但近收盘时1月外储数据公布，超预期跌破3万亿美元刺激尾盘购汇，且央行并未出手控制跌幅，令汇率再度走贬。
路透上海9月15日电---在上海国际金融中心建设的进程中,证券市场发展的重要性毋庸置疑.上海市政府周四表示,"十二五"(2011-2015年)期间,该市金融市场规模将显着扩大,预计到2015年,上海证券交易市值将从目前的第六名,进入全球前三位.
此前世界交易所联盟(WFE)统计称,截至2010年末,上海证券交易所股票市值为2.72万亿美元,全球排名第六.2010年上海证券交易所股票成交金额(含投资基金)为4.5万亿美元,为全球第三.
全球股票市值最大的五家交易所分别为纽约交易所集团美国区（NYSE EuronextUS）、纳斯达克（NASDAQ OMX）、东京证券交易所集团（TSE）、伦敦证券交易所集团（LSE Group）和纽约交易所集团欧洲区（NYSEuronext Europe）.
上海市金融办主任方星海在国际金融中心建设新闻发布会上并称,到2015年,上海金融市场债券馀额亦计划进入全球前三位,黄金市场现货交易量保持全球第一位.
对于广受关注的国际板推出时间,他未给出明确回答.
方星海还指出,上海还将配合保监会,建立保险交易所推进小组,推动保险交易所建设,以及推动建立票据交易市场,发展成为全国性的票据交易中心等.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯
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