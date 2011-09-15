交易员违规导致瑞银损失20亿美元

5月26日在苏黎世瑞银集团总部拍到的该公司标志。 REUTERS/Arnd Wiegmann

路透苏黎世9月15日电---瑞银集团UBSN.VX(UBS.N)周四表示,一位交易员未经批准违规交易,导致约20亿美元损失,可能造成该集团第三季亏损.瑞银在危机後历数年重建信誉,此事犹如一记重击.

外界因此怀疑瑞银集团执行长格鲁贝尔(Oswald Gruebel)能否让瑞银重新站稳脚步.该行此前在信贷危机中蒙受重大损失,还爆出协助美国富人逃税的丑闻.

"这件事尚在调查中,不过瑞银集团目前预估交易损失约为20亿美元,"瑞银在一份简短的声明稿中称.

1005GMT,瑞银股价挫跌7.5%,报10.11瑞郎,表现远不如欧洲银行类股的上涨1.68%.

该行表示,此次交易损失可能导致今年第三季整体亏损.也表示没有客户的仓位受到影响.

瑞银发言人拒绝透露更多细节.

瑞士金融市场监管机构FINMA称,已获知此次违规交易事件,并已与瑞银集团密切接洽.

瑞银投行业务出现损失,可能吓走财富管理客户,从它的核心业务--私人银行业务中撤离.

瑞银的交易亏损事件让市场人士难以置信.不久之前,法国兴业银行(SOGN.PA)才因为前交易员柯维尔(Jerome Kerviel)的违规交易而巨亏67亿美元.

"让人意外的是,这种事仍会发生,"ZKB交易分析师Claude Zehnder称,"显然他们的风险管理有问题.即使亏损规模不算太高,但再一次让市场失去信心,也让瑞银很难堪."

"这件事情让他们失去很多努力赢回来的信任."(完)

--编译 李婷仪/王翔琼;审校 沈以文

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