《达沃斯专访》北汽集团合资物流公司即将挂牌--董事长

* 拟明年成立汽车金融公司

* 北汽与德国大型物流企业的合资公司即将挂牌

* 预计今年中国整体汽车市场销量增速约6%-7%

作者 李然/钟华/李文科

路透大连9月15日电---中国北汽集团董事长徐和谊称,其与德国一家大型物流企业的合资物流公司即将在中国挂牌,且计划明年与国内大型银行合作成立一家汽车金融公司.

他在大连夏季达沃斯论坛间隙接受路透专访时称,受制于国内市场低迷,中国今年整体汽车市场不太乐观,销量增速估计仅在6%-7%.

"我们谈好一个物流合资公司正等着挂牌...是跟德国第二大物流公司合资,已经正式签约.我们占的股权比例在51%以上,但不到60%."他并补充称,物流公司将先上奔驰品牌,自主品牌也做.

徐和谊表示,他们还将推进多个项目,其中汽车金融方面计划成立一家公司, 由于金融公司的审批时间较长,大概会在明年成立.

"汽车金融公司正在谈,主要是国内合作,外方也不是不引进...国内准备找大型银行合作."他称.

在新能源方面,徐和谊表示,预计北汽和现代汽车合作生产的电动汽车将于今年年底投向市场.

**国内市场**

中国于2009年推出一系列汽车销售刺激政策,并于当年成为全球最大的汽车市场.今年以来各项刺激政策逐步到期退出,在同比基数较高而需求增长疲软的情况下,整体市场增长大幅放缓.

"原来我以为能保持两位数增长,现在看我不是太乐观,主要还是市场的原因.(全年)肯定是个位数增长.我个人估计是在6%-7%."徐和谊说.

节能汽车补贴政策将于今年9月30日结束,而财政部官员透露,10月起执行的新补贴政策在延续单车补贴3,000元的基础上,入围产品平均油耗门槛将由6.9升提升至6.3升,约七成补贴车型将不再享受政策.

对此徐和谊表示,短时间会对汽车销售产生一点影响,但长远来看来对汽车行业是好事,"大家都一样，标准都是统一的, 反过来促进大家按照新的标准...产业就是要通过技术进步不断升级."

历经过去两年近50%和超过30%的高速增长,中国车市今年进入平缓增长.中国汽车工业协会周五公布数据称,中国8月共销售乘用车109.52万辆,同比增长7.30%,环比亦增长8.24%.1-8月乘用车销售同比增长6.05%至921.83万辆.(完)

--审校 乔艳红

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