全球主要央行将联合向商业银行提供三个月美元融资

* 主要央行将再次动用三个月期美元融资

* 欧洲央行和其它央行将在10-12月实施操作

* 将缓解年底前後融资紧张状况

* 欧洲大银行股价飙升,欧元走高

* 法国央行称,银行必须调整美元相关活动

路透法兰克福9月15日电---全球主要央行将联合向商业银行提供三个月期美元贷款,以防货币市场在欧债危机中运转失灵.

欧洲央行周四称,将在10-12月期间实施三次固息资金操作,满足银行所有美元需求,以缓和年尾前後任何可能出现的融资紧张情况.

欧洲央行宣布:"我们决定与美国联邦储备委员会(美联储,FED)、英国央行、日本央行和瑞士央行合作,进行三次美元流动性供应操作,贷款期限大约为三个月,跨度涵盖整个年末."

此消息提振欧洲银行股大涨,欧元亦飙升.法国兴业银行股价(BNPP.PA)一度冲高22%,终场收高13%.

一些银行发现,很难获得期限长于几天的美元融资,因为美国货币市场基金及其他传统上的美元贷方对希腊债务违约的威胁越来越紧张不安,因为希腊债务违约效应恐将扩散整个区域,从而令市场动荡.欧洲银行股自7月以来已经蒸发了三分之一的市值.

"这是一个非常受欢迎的决定,"RBS分析师Silvio Peruzzo称.

"鉴于近些天有消息称一些银行很难获得融资,市场反应强烈.这缓解了对许多欧洲银行业者的融资担忧."

**其他央行同步行动**

英国和瑞士央行表示,其将在10月12日、11月9日和12月7日与欧洲央行同步进行三个月美元借贷操作.已经进行三个月美元招标的日本央行,将于10月18日增加一次.

美联储自己将不会在美国向银行提供三个月期贷款,但维持与欧洲央行及其他央行的美元互换额度,以确保相关央行在必要时获得额外美元供应.

欧洲央行目前每周都提供七日美元贷款.两家身份不详的银行周三申请并借入总计5.75亿美元.这是该工具在一个月里第二次被动用;在这两次之前,该工具自2月以来一直无人问津.

2008-2009年全球金融危机高峰时期,欧洲央行曾例行实施三个月期美元融资操作,之後随形势的平稳而逐步撤出.就在希腊第一次受到国际援助前後的2010年5月,欧洲央行又进行过一次三个月期美元融资操作.

法国央行总裁诺亚称,今年的三个月期美元融资操作将让欧洲银行业者有时间调整美元业务,他认为银行此举很有必要,因美国货币市场基金正"从欧洲撤离".

诺亚对法国回声报说道:"所有欧洲的银行、也包括法国的银行,都将必须重新调整他们的美元业务活动.他们必须缩减资产负债规模,同时还不能损及核心业务,比如说出口贷款."(完)

--编译 程琳/王兴亚;审校 徐文焰/张明钧

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。