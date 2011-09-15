美国就业与工厂活动数据低迷 为进一步放宽政策提供依据

* 一周初请失业金人数增至42.8万

* 8月CPI上升0.4%,核心CPI升0.2%

* 8月美国工业生产增长0.2%

* 纽约与大西洋沿岸中部地区工厂活动疲软

路透华盛顿9月15日电---美国上周初请失业金人数意外上升,且本月初东部沿岸大部分地区的工厂活动收缩,为当局出台更多举措支撑处于困境的经济增添了理由.

不过8月工业生产小幅上升,消费者物价增幅亦高于预期,巩固了美国联邦储备委员会(美联储,FED)仅会实施温和的刺激措施的预期.

美国经济在今年上半年增长乏力,以及国会中有关支出的激烈辩论,都令消费者在上个月捂紧荷包.在增长依旧迟滞的情况下,美国经济看起来很容易受到欧洲债务危机升级的冲击.

"企业活动放慢同时信心下滑...但我们还没有滑入衰退."美银美林驻纽约的分析师Michelle Meyer说,"美联储还是可以进一步放宽政策."

美国劳工部周四表示,9月10日当周初请失业金人数意外升至42.8万人.

此为连续第二周增加,初请失业金人数因而攀升至6月25日止当周以来最高水准.华尔街分析师原预期会小幅下滑.

但美股仍上涨,而债券价格下跌,因此前全球主要央行重启美元流动性操作,以协助紧绷的欧洲银行体系.

Knight Capital主管Peter Kenny表示,"数据大都是不好的,但并没有预示什麽,"其他分析师也这麽认为.

费城联邦储备银行表示,其9月制造业指数为负17.5,较8月有所改善,但仍显示制造业活动连续第二个月萎缩.

纽约联邦储备银行表示,9月纽约州制造业指数降至负8.82,创下11月以来新低,同时也是连续第四个月指向萎缩.

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**美联储驰援**

这些数据可能让美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克及其同僚感到更形急迫,市场预计美联储官员将在周三结束两日政策检讨会议时公布新措施以提振经济成长.

尽管美国高达9.1%的失业率近期内下滑的可能性不高,许多美联储观察人士预期FED将会提出相对温和的措施以拉低长期利率,而不用增加货币发行.

通胀数据出乎意料地偏高,可能成为央行内部热烈讨论的题材.

劳工部在另一份报告中指出,8月消费者物价指数(CPI)上涨0.4%,高于分析师预期,其中食品价格创下3月以来最大涨幅.

"尽管经济需要FED降息加以提振,但CPI数据可能让FED更难去讨论降息议题."多伦多Subodh Kumar & Associates首席投资策略师Subodh Kumar表示.

8月排除食品及能源後的核心CPI上涨0.2%,符合预期.8月整体和核心CPI的年增率均高于7月水准.

如今有许多分析师预期美国再次陷入衰退的机率接近三分之一,此前有多份报告显示,8月就业未见增长,且消费者信心大幅滑落.消费者支出在8月也呈现停滞.

在FED公布的全国矿业、制造业及公用事业产出报告中,FED称上月制造业产出成长0.5%,因汽车产出增加.

通用电气执行长伊梅尔特(Jeffrey Immelt)表示,他见到"各地均有良好的经济成长",包括美国在内.这凸显出美国将会躲过衰退的普遍看法.

但唯有消费者能走出房市泡沫破灭及随後2007-2009年金融危机所造成的个人财务伤害,经济才料将恢复热络成长.

RealtyTrac的一份报告指出,美国8月房屋贷款违约通知创下四年来最大的增幅.

消费力道不振令企业惴惴不安.

"过去几个月,我们见到业务大幅起落,这样的情形可能延续."联合包裹(优比速,UPS)(UPS.N)执行长Scott Davis表示,不过他仍表示该公司今年业绩仍将创新高.(完)

--编译 徐文焰/戴素萍/张明钧;审校 程琳/杜明霞

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