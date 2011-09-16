IMF总裁呼吁采取行动 确保全球经济成长

* IMF总裁称全球经济成长正在放慢

* 发达国家债务问题影响复苏

* 警告欧洲必须果断应对金融问题

路透华盛顿9月15日电---国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周四呼吁发达国家大胆采取协调行动,打破经济成长疲弱与高负债之间的恶性循环.这种恶性循环威胁到全球经济,并因各种政治利益冲突而更加恶化.

"如果不能大胆采取一致行动,主要经济体的发展就真的有可能出现倒退,而不是前进."这是拉加德在她7月到任以来首次在华盛顿发表重要讲话.

她警告称,世界经济已经进入一个新的危险阶段,全球增长正在放缓,因发达经济体的复苏之路"漫长而曲折".

相反,她认为新兴经济体因通胀上升,信贷增长过强以及经常账赤字扩大而面临经济过热的压力.

拉加德称,发达国家的经济增长迟滞与公共财务状况疲弱对彼此均有负面影响,从而引发信心危机并抑制需求、投资与就业.

"这一恶性循环愈演愈烈,而且老实说,决策者优柔寡断和政治上的运转不畅益发加剧这一情形."她指出.

美国在夏季围绕该国负债上限展开的政治角力,以及有关欧洲是否有能力遏制债务危机扩散的质疑,已经动摇企业、消费者以及全球金融市场的信心,令经济增长刹车.

外界对欧洲的关注焦点落在希腊,金融市场不断质疑欧元区能否帮助希腊免于违约.

拉加德称,德国总理梅克尔和法国总统萨科齐周三发表的联合声明令她感到安慰.德法领导人在声明中称,希腊将继续留在欧元区,希望以此驱散市场对于希腊可能脱离欧元区的担忧.

"这是他们发出的明确信息,即希腊的未来仍在欧元区.而从经济角度而言,这两个国家在欧元区中明显居于领导地位."拉加德在答问时表示.

不过她也说,让希腊留在欧元区是有代价的,并称希腊仅部分实施了IMF和欧盟救助方案中要求的撙节措施.

"这就涉及到再次敦促希腊切实履行该国政府和议会所做出承诺的问题了."她说.

她表示,法国与德国本周就希腊问题作出的政治努力正是重建信心的必要举措,并回顾了2009年主要经济体行之有效地联手应对全球金融危机的行动.

拉加德敦促欧美领导人制定可靠的中期计划以减少负债.

但她警告称,若巩固预算过于急迫,恐将伤及经济复苏并影响创造就业.

她还指出,欧元区领导人必须确保所有银行都有充足的资本金.

她说,金融业改革应当是全球的优先任务.她还补充道,尽管有关银行业的资本和流动性标准已有广泛共识,但在诸如监管、跨境行动和影子银行系统等方面仍存在较大分歧.(完)

--编译 郑茵/徐文焰;审校 张若琪

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