欧洲须保护银行业 美国须刺激经济--银行高层

路透纽约9月15日电---银行业高层与投资者周四称,欧洲必须立即果断行动保护银行体系,而美国则是需要采取财政刺激政策来推动止步不前的经济.

大西洋两岸面临的困难,近几周来给全球经济增长蒙上了阴影,并对投资者、企业和消费者信心构成打击.

一些欧洲银行难以借到用于日常经营的短期贷款,因投资者担心它们在希腊等欧元区困难国家上的风险敞口过大.

欧洲债务危机不断恶化,及对该地区银行业构成的压力,是货币基金经理和银行高层在周四彭博Markets 50峰会上表达的最大忧虑.

"避免令欧洲、尤其是欧洲银行体系崩溃非常符合美国的利益,特别是美国经济正止步不前的情况下,"花旗集团全球银行业务副董事长皮特奥斯泽格说.他曾担任奥巴马政府行政管理和预算办公室(OMB)主任.

欧洲央行(ECB)周四表示,将在第四季与其它主要央行联合提供三个月期美元贷款,以缓和年尾前後任何可能出现的融资紧张情况.

欧洲和美国股市在该消息发布後上涨,但部分投资者称还有必要推出更多举措,包括更加积极地向那些对欧元区高负债国家敞口过高的银行注资.

**欧洲的TARP?**

私募股权公司WL Ross & Co董事长Wilbur Ross表示,欧元需需要效仿美国制定不良资产救助计划(TARP),该观点得到其他人的认同.

美国于2008年采用TARP,在雷曼兄弟破产後帮助美国的银行进行再融资并支撑金融体系.

"必须要有一些向银行注资的机制."Hamiltonian Associates常务董事Dino Kos表示.

至周四,雷曼兄弟垮台整整三年;当年对该行偿付能力的疑虑使其他银行不愿再提供短期贷款,导致雷曼无法再从事业务,从而垮台.

雷曼兄弟的倒闭几乎压垮了美国银行体系,激烈的冲击遍及全球经济,其影响时至今日依然可见.

欧洲银行业在获得短期贷款方面遇到的问题,令人不安地回想起当时情况.

"我想每个人都极警惕慎防欧洲的第一张骨牌倒下,因为一旦发生了,就很难把危机仅限于一家机构、同时还要支撑住其他每家机构,一旦发生了第一个事件,代价就高得令人难以置信."Evercore Partners总裁兼执行长Ralph Schlosstein称.

**美国需有财政政策来推动经济**

在雷曼兄弟垮掉後的几年来,美国联邦储备委员会(FED,美联储)向美国金融体系挹注了数以万亿(兆)美元计的资金,以确保偿付能力并刺激放贷和投资.

但那却未能替广泛经济注入多少生气.2011年上半年经济成长大幅放缓,失业率仍高挂在9%上方.

贝莱德首席股票策略师Bob Doll称,美国需使用财政和货币政策来说服资金充沛的企业进行雇员和投资.

他称,相比投资和雇员,公司可能更愿意提高其股息或购回股票,因为他们难以预料华府会出台何种政策.

美国议员无法就削减联邦债务达成协议,引发标准普尔上月调降美国AAA信用评级.

标普主权评级委员会主管John Chambers表示,降级事件和美国巨额债务情况反映出,"在通过财政措施刺激经济向前发展上面能力有限."

不过其他人则称,减赤应是长期目标,需敦促政府利用利用超低借贷成本刺激短期支出.(完)

--编译 程琳/杜明霞/张若琪/王翔琼;审校 徐文焰/戴素萍

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