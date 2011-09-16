盖特纳将提议以EFSF为杠杆盘活更多资金以解决危机

* 盖特纳将讨论把EFSF基金作为杠杆--消息人士

* 此举将成危机期间新的积极举措

* 欧洲央行,美联储以及日本等国央行将挹注流动性

* 2012年希腊将进入衰退的第四年--官员

* 西班牙公债标售利率成本较高

路透波兰弗罗茨瓦夫/法兰克福9月15日电---美国财长盖特纳将与欧洲各国财长讨论,是否有可能把欧元区纾困基金作为杠杆,使之在对抗本地区债务危机的过程中发挥更大效用.

同时,欧洲央行周四表示,将与其他主要央行一道,和美国联邦储备理事会(美联储)采取协调行动,缓解欧洲受困银行的美元融资压力,应对由于主权债务危机而日渐逼近的信贷紧缩.

消息人士称,盖特纳周五将与欧盟财长在波兰举行会谈,届时将提议让欧洲金融稳定基金(EFSF)采取与美国紧急贷款基金类似的使用方式.美国财政部和美联储在2008年成立的这支紧急贷款基金是为了激活冻结的信贷市场.EFSF成立于2010年5月,规模为4,400亿欧元.

"盖特纳有可能会坚持认为,通过杠杆作用盘活更多资金,避免危机蔓延到意大利和西班牙等欧洲大国,同时找到希腊问题的解决办法,这样做具有重大意义."一位欧盟官员对路透表示.周五欧盟财长将在波兰罗茨瓦夫召开会议.

美国紧急基金在2007-2009年危机时用来支援美国放款业者.为了因应目前欧洲类似压力升高的局面,欧洲央行、英国央行、日本央行和瑞士央行周四同意在第四重启三个月期美元流动性操作.

此消息提振欧洲银行类股大涨,欧元亦飙升.法国兴业银行股价(BNPP.PA)一度冲高22%,终场收高13%.

美国银行股亦大涨,协助美股收升.

国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德表示,世界已进入危机的危险阶段,这次联合行动"正是目前所需".她并再度呼吁欧洲国家对其银行进行资本重组.

欧洲央行管理委员会成员暨法国央行总裁诺亚表示,所有的欧洲银行,不只是法国的银行,都必须调整其业务模式并缩减其资产负债表,因为美国货币市场基金正在"撤离欧洲".

盖特纳料将阐述定期资产支持证券贷款工具(TALF)的模式.美国金融当局过去运用TALF来重启有资产担保的证券(ABS)市场,当时ABS市场遭到冻结且拖累经济复苏.

基于TALF,财政部向纽约联邦储备银行提供最高200亿美元的信贷担保,允许纽约联邦储备银行最高放贷2,000亿美元.纽约联邦储备银行折价接受有资产担保的证券(ABS)作为抵押品.当时盖特纳正担任纽约联储总裁.

TALF旨在帮助陷入停顿的美国ABS市场,美联储充当起做市商的角色,接手当时没有其他买家购入的ABS.该计划无损失报告.

虽然尚不清楚能否以该机制为杠杆,使欧洲救助基金发挥更大作用.不过一位分析师表示,EFSF基金或能被用于为欧洲央行购买公债产生的部分潜在损失做担保,这样一来,EFSF的购买力就不只限于仅凭手头资金在二级市场购买公债了.

智库Re-Define执行董事Sony Kapoor称,"可以把EFSF作为杠杆,以此扩大其支撑公债的整体能力,例如使用部分担保品以消化最初的损失."

一个难点是将EFSF基金作为杠杆,可能导致为该基金担保注资的欧元区国家债务普遍上升,从而对法国等AAA信用评级的国家构成压力.

欲浏览欧元区债务危机相关图表,请点击:(r.reuters.com/hyb65p)

**欧元共同债券再度遭到反对**

让EFSF发挥杠杆作用将是一个激进的新办法.当前金融市场聚焦于欧元区推出共同债券的可能性,尽管这遭到德国的强烈反对,不大可能很快实行.

德国总理梅克尔周四再度明确反对将欧元共同债券作为危机的解决办法,称"债务集体化"将不会解决问题.

"要达到一致的利率水准,需要有相近的竞争力、相近的预算条件.不能以债务集体化来达成,"她说.

同时,欧盟头号经济官员表示,他预计国际贷款机构将能在月底前建议向希腊发放下一笔至关重要的援助贷款,从而避免即刻违约的威胁.

虽然这可能让希腊维持到获得欧元区第二个援助方案,但希腊财长表示,该国将继续陷于衰退直至2012年,这是连续第四年经济萎缩,这只会激起公众对撙节措施的愤怒.

拉加德对希腊的进展更加谨慎,表示该国已部分实施欧盟/IMF救援计划要求的改革,但要争取到下一笔紧急贷款,就必须取得更多进展.

她警告称:"如果(希腊)不执行,我们就不付钱."

德国总理梅克尔、法国总统萨科齐在周三与希腊总理帕潘德里欧的电话会议上,表示支持希腊留在欧元区,并且若其严格实施撙节举措达到财政目标,将继续予以资金支持.

欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)称,目前预计欧盟、欧洲央行和IMF检查员将在本月结束前完成对希腊财政目标的评估.(完)

--编译 郑茵/戴素萍/王翔琼/王兴亚/程琳;审校 张涛/程琳

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