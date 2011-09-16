16日盘前分析：弱势格局难改

欧债危机带来的忧虑依旧笼罩市场，昨日沪深两市股指全天窄幅缩量整理。持续的缩量震荡折射出目前市场极度谨慎的心态，投资意愿骤然降至冰点。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

欧债危机带来的忧虑依旧笼罩市场，昨日沪深两市股指全天窄幅缩量整理。持续的缩量震荡折射出目前市场极度谨慎的心态，投资意愿骤然降至冰点。

技术上看，股指已经完全回补了9月9日跳空缺口，但5、10日均线对股指形成的压力并未有效化解。同时成交量的持续低迷也限制了指数的发挥，大盘後市探底格局并未发生变化。

笔者认为，近期在市场成交量未有效放大，权重股不能持续发力的情况下，市场要想摆脱弱势仍具有相当大的难度，同时短期在通胀持续高企的情况下，又很难指望货币政策松动带来投资放量。因此，建议投资者继续保持谨慎心态。

消息面，欧洲央行15日发布公告称，该行决定与美联储、英国央行、日本央行和瑞士央行在年底前协同合作，执行3次美元流动性招标操作，3次招标时间分别为10月12日、11月9日和12月7日，每次操作期限为3个月。

分析人士认为，向市场投放美元贷款是日美欧等西方主要经济体央行联手稳定市场措施之一。近期，欧债危机呈现恶化趋势，引发投资者对持有较多欧元区主权债券的欧洲银行健康状况担忧加剧，银行业已陷入融资困境。同样主要为缓解欧元区银行业流动性压力，2010年5月，美联储与欧洲央行、加拿大央行、日本央行、英国和瑞士央行启动美元互换操作。

另外，中国人民银行15日公布的关于第三季度储户、银行家、企业家问卷调查结果显示，居民对未来物价上涨预期依然强烈，股票投资意愿降至2009年以来最低水平。过半银行家预期货币政策“趋紧”，占比较上季显着下降。预期下季贷款“偏紧”、借款利率“偏高”的企业家占比有所提高。（完）

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。