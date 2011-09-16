中信证券设定IPO招股价区间为每股12.84-15.2港元--IFR

路透香港9月16日电---据汤森路透旗下IFR周五报导称,中国最大上市券商--中信证券(600030.SS)设定香港IPO(首次公开发售)招股价区间为每股12.84-15.2港元,筹资高至19.4亿美元.

该报导并称,中信证券将发售9.953亿股股份,集资额高至151.3亿港元,款项将用以支持其海外市场扩张策略.

报导指出,招股价区间较其A股参考价12.16元人民币,折让13.3%至溢价2.6%.中信证券周四收盘价则报12.27元人民币.

中信证券今天开始路演,本月28日定价.

此前IFR报导,中信证券已锁定七名基础投资者,合共认购约9亿美元的股份,其中包括巴西投资银行BTG Pactual[BTG.UL]、新加坡的淡马锡[TEM.UL]以及中国社保基金等等.(完)

--编译 雷美珍; 审校 丁淑琴

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