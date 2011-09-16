中国股市盘前看点--9月16日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--新领军者年会(亚洲"夏季达沃斯")最後一天

--美国9月汤森路透/密西根大学消费者信心指数初值

--欧洲经济暨财政事务理事会举行非正式会议(至9月17日).

**宏观经济及政策面**

--商务部公布,8月份全国实际使用外资(FDI)金额84.46亿美元,同比增长11.1%.

--中国银监会主席助理阎庆民透露,在各家银行的拨备覆盖率不断增加,同时面临房地产、融资平台不确定性的情况下,不良贷款还可能有所反弹.银监会正在积极研究有条件、有限制、有前提的资产证券化,以减少银行的资本和流动性压力.

**重点行业和公司**

--长城汽车(2333.HK)确定其A股首次公开发行(IPO)价格区间为每股13-14元,筹资额最高达42.6亿元.

--中国最大汽车经销商--庞大集团(601258.SS)公告称,鉴于萨博汽车存在破产风险,公司将对已向萨博支付的4,500万欧元购车预付款提取部分坏账准备.此外,公司拟发行38亿元人民币公司债,弥补快速扩张导致的资金链紧张.

--西南证券(600369.SS)将以11.8亿元收购山西海鑫实业股份有限公司持有的银华基金20%股权,收购完成後其持股比例达49%,成为银华基金的控股股东.

**海外动向**

--美国股市周四连续第四日收涨,各国央行采取协同行动平息对欧洲金融业可能即将出现信贷冻结状况的担忧.三大指数上涨逾1%.受债务危机打压最重的银行股表现强于其他类股.道琼工业指数收高186.45点,或1.66%,报11,433.18.

**关键点位**

--沪综指下档重要支撑位于前期低点2,437附近.(完)

--整理 周晓峰; 审校 张喜良

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