欧盟未承诺给予中国市场经济地位

中国财政部称绩效评价结果成为安居工程专项资金分配要素
路透北京2月4日 - 中国财政部周六称，根据重新制定的中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法，绩效评价结果取代筹集公共租赁住房套数，成为专项资金分配的三要素之一。
路透布鲁塞尔9月15日电---欧盟执委会发言人汉森(Pia Ahrenkilde Hansen)周四表示，欧盟执委会主席巴罗佐(Jose Manuel Barroso)尚未就给予中国市场经济地位作出任何承诺。
当被问及承认中国市场经济地位的可能性时，汉森在例行的新闻发布会上表示：“巴罗佐主席和温家宝总理最近的交流并未与此相关。”
中国多次敦促欧盟给予其市场经济地位，新华社在周三的一篇评论中称，中国对欧洲债务危机提供帮助，而欧盟却在承认中国完全市场经济地位问题上裹足不前，缺乏应有的诚意与公平之心。
中国国务院总理温家宝周三早些时候表示，中国希望欧盟承认中国完全市场经济地位。该地位将有助于中国应对欧洲反倾销措施。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌/程芳
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