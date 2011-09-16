欧盟未承诺给予中国市场经济地位

路透布鲁塞尔9月15日电---欧盟执委会发言人汉森(Pia Ahrenkilde Hansen)周四表示，欧盟执委会主席巴罗佐(Jose Manuel Barroso)尚未就给予中国市场经济地位作出任何承诺。

当被问及承认中国市场经济地位的可能性时，汉森在例行的新闻发布会上表示：“巴罗佐主席和温家宝总理最近的交流并未与此相关。”

中国多次敦促欧盟给予其市场经济地位，新华社在周三的一篇评论中称，中国对欧洲债务危机提供帮助，而欧盟却在承认中国完全市场经济地位问题上裹足不前，缺乏应有的诚意与公平之心。

中国国务院总理温家宝周三早些时候表示，中国希望欧盟承认中国完全市场经济地位。该地位将有助于中国应对欧洲反倾销措施。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌/程芳

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