贾利勒称未来协议优先考虑外国盟友

一名持刀男子试图进入卢浮宫 法国士兵开枪将其打伤
另一位警方消息人士说，该男子试图携带手提箱进入卢浮宫的地下商店。警方称，该区域已被疏散。法国内政部在推特上说，这起事件是“严重的。”(完)
路透的黎波里9月15日电---利比亚临时政府周四表示，未来协议将优先考虑内战期间的外国盟友，并警告部分现有合约将接受贪污审查。
利比亚“全国过渡委员会”主席贾利勒(Mustafa Abdel Jalil)在首都的黎波里举行的新闻发布会上发表了讲话。英国首相卡梅伦和法国总统萨科齐也出席了新闻发布会，他们是卡扎菲倒台以後首批访问利比亚的外国领导人。
贾利勒表示，利比亚此前未与“全国过渡委员会”的盟友签有协议。
“但作为忠实的穆斯林民族，我们会感激这些努力，他们将在一个透明的框架内拥有优先权。”
贾利勒还表示，与卡扎菲政府签署的现有合约将接受贪污审查。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌/程芳
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路透马尼拉2月3日 - 菲律宾计划关闭23家矿，多数为镍矿，并暂停另外五座矿的生产。矿商称这将影响到大约120万人，一些人誓言将采取法律行动挑战这一决定。
特别检察官发言人Lee Kyu-chul对记者说，检方无法在总统府反对的情况下展开搜查，但相信代理总统黄教安的批准，将可做为执行搜查令的理由。(完)