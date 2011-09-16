贾利勒称未来协议优先考虑外国盟友

2011年9月15日，利比亚“全国过渡委员会”主席贾利勒在首都的黎波里举行的新闻发布会上发表讲话。 REUTERS/Anis Mili

路透的黎波里9月15日电---利比亚临时政府周四表示，未来协议将优先考虑内战期间的外国盟友，并警告部分现有合约将接受贪污审查。

利比亚“全国过渡委员会”主席贾利勒(Mustafa Abdel Jalil)在首都的黎波里举行的新闻发布会上发表了讲话。英国首相卡梅伦和法国总统萨科齐也出席了新闻发布会，他们是卡扎菲倒台以後首批访问利比亚的外国领导人。

贾利勒表示，利比亚此前未与“全国过渡委员会”的盟友签有协议。

“但作为忠实的穆斯林民族，我们会感激这些努力，他们将在一个透明的框架内拥有优先权。”

贾利勒还表示，与卡扎菲政府签署的现有合约将接受贪污审查。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌/程芳

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